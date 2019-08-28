Происшествия

Вместо компенсации за экстрасенсорные услуги у псковича похитили больше миллиона рублей

Вечером 1 сентября в полицию обратился 42-летний пскович. Мужчина рассказал, что злоумышленник похитил его денежные средства - почти 1 миллион 414 тысяч рублей. Потерпевший объяснил, что в августе ему звонили неизвестные и пообещали выплатить компенсацию за то, что ранее его обманули экстрасенсы.

Мужчина поверил в выплату и согласился на «сотрудничество». Под предлогом подтверждения реквизитов у потерпевшего требовали переводить деньги на банковский счет, но обещанную «компенсацию» он так и не получил, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается. Установлено, что номера звонивших зарегистрированы в городе Москва.