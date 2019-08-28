Происшествия

Псковские полицейские раскрыли дистанционное мошенничество

В УМВД России по городу Пскову в конце февраля обратился мужчина и заявил о хищении денежных средств с банковского счета. Потерпевший рассказал стражам порядка, что размещал на сайте бесплатных объявлений информацию об аренде жилого помещения, а после того, как на объявление откликнулся потенциальный арендатор и позвонил, чтобы обсудить детали сделки и внести залог за квартиру, - со счета псковича исчезло 248 000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий совместно с калужскими полицейскими подозреваемый задержан в Калуге. Установлено, что номер собеседника был зарегистрирован в Самарской области, а звонивший - житель города Пенза, 1972 года рождения. У мужчины уже имеется судимость за ранее совершенное мошенничество.

Следственным отделом ОП №1 УМВД России по городу Пскову возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.