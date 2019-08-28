Происшествия

15-летнего велосипедиста травмировал товарный состав в Псковском районе

15-летнего подростка травмировал товарный состав. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России, по данным следствия, 1 сентября в 12 часов мальчик 2004 года рождения, двигался на велосипеде по проселочной тропинке вблизи перегона между станциями «262 км» и «Черняковицы». Приближаясь к железнодорожному мосту через реку Пскова, подросток, слушая в наушниках музыку, не услышал звуки приближающегося поезда, в результате чего был травмирован товарным составом.

После происшествия несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана медицинская помощь, и в настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа в составе следователей Псковского следственного отдела на транспорте.

В настоящий момент проводятся проверочные и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации предупреждает:

Будьте внимательны на объектах железнодорожного транспорта, соблюдайте правила личной безопасности. Не переходите железнодорожные пути в неустановленных местах, будьте особо внимательны в зоне повышенной опасности, которой является железная дорога. Не подвергайте опасности свою жизнь.