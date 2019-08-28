Происшествия

За мелкое взяточничество осужден в Пыталово житель Беларуси

Мировым судьей судебного участка № 17 Пыталовского района Псковской области вынесен приговор жителю Республики Беларусь, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре, этот гражданин передал сотруднику Псковской таможни взятку в сумме 1300 рублей за беспрепятственный проезд на территорию Российской Федерации с перевозимым товаром.

Суд признал его виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде штрафа.