Происшествия

Пскович осужден по 25 эпизодам сбыта наркотиков

Псковским городским судом вынесен приговор в отношении местного жителя за совершение 24 преступлений, предусмотренных п.п. а, б ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в значительном размере) и 1 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. г ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре, в ходе предварительного расследования, проведенного следственным отделом Псковского ЛО МВД России на транспорте, установлено, что указанное лицо незаконно сбывало наркотические средства за денежное вознаграждение, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд признал его виновным в совершении указанных преступлений и назначил наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.