Происшествия

Великолучанина будут судить за убийство незнакомца

Прокуратурой города Великие Луки утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по обвинению 28-летнего местного жителя в совершении преступления - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе предварительного следствия установлено, что в марте 2019 года указанный гражданин, находясь у кафе в Великих Луках, в ходе ссоры с незнакомым ему мужчиной, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес ему не менее трех ударов кулаками рук и ногами в область головы, которые причинили потерпевшему тяжкий вред здоровью. Мужчина умер в больнице.

Санкцией ч.4 ст.111 УК РФ за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.