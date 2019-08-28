Происшествия

Продукты питания похитил пскович из магазина на Яна Фабрициуса

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, 2 сентября около 11:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Яна Фабрициуса, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.