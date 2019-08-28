Происшествия

В партии цикламенов в МАПП Бурачки обнаружен западный цветочный трипс

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на российско-латвийском участке Государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» запрещен ввоз 76 горшечных растений – цикламен. Комнатные растения голландского происхождения следовали автомобильным транспортом из Латвии в Москву, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

В результате проведения контрольно‒надзорных мероприятий государственные инспекторы Управления обнаружили живые имаго насекомых, по морфологическим признакам схожих с карантинным объектом.

Результаты карантинной экспертизы, проведенной в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория», подтвердили, что выявленные в партии горшечных растений насекомые идентифицированы как западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) и являются карантинными для стран Евразийского экономического союза.

В соответствии с действующими в ЕАЭС нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений, ввоз 76 комнатных растений на территорию Российской Федерации запрещен, выдано предписание о возврате груза на сопредельную территорию.