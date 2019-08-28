Происшествия

Добычей злоумышленников в Куньинском районе стала водонапорная башня

Вечером 2 сентября в деревне Обжино Куньинского района неизвестные совершили кражу металлической водонапорной башни.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудниками уголовного розыска по горячим следам установлены подозреваемые в хищении имущества. Ими оказались безработный великолучанин 1976 года рождения, ранее судимый за угон и хранение оружия, 43-летний не работающий житель поселка Кунья, ранее привлекавшийся к ответственности перед законом за разбой, а также 34-летний житель деревни Клин Куньинского района, судимый за хранение наркотиков.

В краже металлической конструкции мужчины признались. Полицейскими в ходе обыска у подозреваемых были изъяты инструменты: болгарка, бензогенератор и газорезочное оборудование.

По данному факту проводится проверка.