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Псковский пенсионер ответит за угрозы убить сожительницу кочергой

Прокурором Псковского района утвержден обвинительный акт в отношении 60-летнего местного жителя, который совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) в отношении своей сожительницы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе дознания установлено, что в середине августа 2019 года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства в дачном доме в СНТ «Торошинка», где на почве возникшей неприязни к сожительнице устроил с последней ссору. В ходе ссоры злоумышленник замахнулся над ее головой металлической кочергой, высказав при этом в ее адрес угрозу убийством. В связи с тем, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно, потерпевшая восприняла угрозы как реальные.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу.

Санкция ст. 119 ч.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.