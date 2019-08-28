Происшествия

Пскович грозился зарезать соседку кухонным ножом

Прокурор Псковского района утвердил обвинительное постановление в отношении местного жителя, который совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) в отношении соседки по деревне.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе дознания установлено, что 11 августа 2019 года в вечернее время злоумышленник пришел во двор дома соседки в д. Верхолино Псковского района, где на почве личной неприязни устроил с последней ссору. В ходе ссоры злоумышленник достал из кармана надетой на нем куртки принесенный с собой кухонный нож. Удерживая нож в руке, он подошел к потерпевшей и, находясь от нее в непосредственной близости, высказал в ее адрес угрозу убийством, а именно сказал: «Я тебя зарежу!» Злоумышленник показывал своим агрессивным поведением возможность и желание привести высказанную угрозу в исполнение.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу.

Санкция ст. 119 ч.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.