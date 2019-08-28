Происшествия

Из-за неисправности печи горел жилой дом в великолукской деревне Поречье

Пожары произошли в Опочецком и Великолукском районах за минувшие сутки.

Как сообщили Псковской Ленте новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, в 06.32 3 сентября поступило сообщение о возгорании бесхозного строения в Опочецком районе в деревне Мялово.

В результате пожара сгорело строение размером 7 на 9 метров. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 17.43 поступило сообщение о возгорании жилого дома в Великолукском районе в деревне Поречье на переулке Школьный.

В доме горела обрешетка кровли. Предположительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи. Спасены два дома и две хозпостройки.