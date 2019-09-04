Происшествия

В Псковскую область запрещен ввоз белорусской соломы и немецких яблок

В минувшие выходные государственные инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, осуществляющие карантинный фитосанитарный контроль на российско-белорусском и российско-латвийском участках государственной границы Российской Федерации, запретили ввоз 6 тонн соломы и 19,5 тонн свежих яблок.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в ходе проведения документарных проверок должностные лица управления установили, что на партию соломы, перемещавшейся с территории Республики Беларусь в Выборгский район Ленинградской области, отсутствовал фитосанитарный сертификат, подтверждающий карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара.

При ввозе 19,5 тонн свежих яблок, которые следовали автомобильным транспортом из Германии в адрес предприятия, зарегистрированного в Республике Казахстан, было установлено, что фитосанитарный сертификат не подтверждает соответствие партии подкарантинной продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям, так как в нём отсутствует информация о том, что яблоки выращены в зоне, местах или участках производства, свободных от карантинных вредных организмов.

Ввоз подкарантинной продукции, общим весом 25,5 тонн, на территорию Российской Федерации запрещен.