Происшествия

Пьяный водитель в Великих Луках пытался задушить сотрудника ГИБДД

Пьяный водитель в Великих Луках оказал сопротивление сотрудникам ГИБДД. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники ДПС вечером 2 сентября у жилого дома на Нагорном проезде в Великих Луках остановили для проверки легковой автомобиль.

За рулем «Фольксваген Пассат» был мужчина: житель Великолукского района, 1990 года рождения. В ходе медицинского освидетельствования на месте остановки стражи порядка установили, что автолюбитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а при проверке выяснилось, что ранее мужчина уже лишался прав и подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, а также был неоднократно судим за кражи, угон и самоуправство.

Разгоряченный водитель отказался подчиняться законному требованию сотрудника Госавтоинспекции, а также попытался решить вопрос силой: мужчина начал душить сотрудника полиции. К драке присоединился пассажир легкового авто - молодой человек, 1996 года рождения. Нетрезвый великолучанин достал из салона машины деревянную биту и начал угрожать дорожному инспектору. На помощь к стражу порядка подоспел его напарник по экипажу, а также еще один автомобиль ДПС - его удалось вызвать по рации.

Все участники инцидента были задержаны. В настоящее время Следственным отделом по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области проводится проверка по факту применения насилия к представителю власти. Отделом дознания ОМВД России по городу Великие Луки в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» УК РФ.