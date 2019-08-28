Происшествия

Ради кредита в банке две жительницы Палкинского района фиктивно устроились на работу

В полицию Пскова за помощью обратились две жительницы деревни Романково Палкинского района, 1997 и 1983 года рождения. Женщины заявили о том, что стали жертвами мошенников. Заявительницы рассказали стражам порядка, что 46-летняя псковичка под предлогом трудоустройства в строительную фирму завладела их деньгами в конце марта и начале апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Однако, в ходе проведения проверки по заявлению Следственным управлением УМВД России по городу Пскову установлены иные обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что весной 2019 года муж одной из заявительниц хотел взять в псковском банке кредит. Но финансовая организация отказала в услуге: безработный мужчина не смог предоставить необходимые финансовые справки, а также уже имел плохую кредитную историю в базе банка.

За помощью в оформлении необходимых бумаг мужчина обратился к своей знакомой, но та предложила оформить кредитный договор на жену жителя Палкинского района. А помочь в трудоустройстве жительницы Романково должна ее знакомая - псковский индивидуальный предприниматель: женщина, учредитель строительный фирмы. Она была готова взять в штат новых сотрудников и предоставить необходимые банку бумаги даже при условии, что ее фирма не работает с 2018 года и не ведет никакой финансово-хозяйственной деятельности. Взамен бизнесвуман попросила поделиться частью взятых в кредит денег. Сумму в равных частях предлагалось разделить на троих: одну часть получала ИП, вторая - полагалась посреднице, которая познакомила участников сделки, а остаток - получателям кредита. Условия сделки жителей Романково устроили.

Спустя несколько недель, мужчина обратился к услугам предпринимателя повторно и попросил помочь взят кредит на свою сестру по той же схеме. Но в этот раз сумму пришлось поделить уже на четверых: предприимчивый житель Палкинского района также захотел иметь свою долю от сделки.

Всего участникам мошеннической схемы удалось взять два кредита: на 170 и 320 тысяч рублей.

Однако платить ежемесячные взносы в банк безработные женщины не стали. А когда сотрудники финансовой организации начали требовать деньги за просроченные с весны платежи, жительницы Романково решили обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве.

В настоящее время по данному факту следователями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования», совершенное группой лиц по предварительному сговору, УК РФ, а также решается вопрос о возбуждении дела в отношении заявительниц за заведомо ложный донос.