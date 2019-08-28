Происшествия

Ранее привлекавшийся за пьяное вождение пскович вновь попался нетрезвым за рулем

Привлеченного ранее за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения жителя Псковского района в конце июля снова задержали за рулем в нетрезвом виде. Теперь суд может принять решение о лишении нарушителя свободы сроком до двух лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

Постановлением мирового судьи мужчина ранее (в ноябре 2018 года) был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и ему было назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.

Являясь лицом, привлеченным к административной ответственности, злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения, вновь в конце июля 2019 года управлял автомашиной ВАЗ 21013, однако был задержан сотрудниками ДПС на 7 км автодороги Малая Толбица - Мельницы.

Прокурором района уже утверждено обвинительное постановление в отношении 20-летнего местного жителя за указанное преступление. Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ст.264.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.