Происшествия

Жителя Островского района могут посадить на два года за продажу найденного в лесу ружья

Жителя Островского района будут судить за незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района, в ходе дознания установлено, что в конце апреля 2018 года в лесном массиве, расположенном в Островском районе, 40-летний злоумышленник обнаружил охотничье оружие, которое по заключению эксперта является гражданским, охотничьим, гладкоствольным, огнестрельным оружием, 12 калибра, модели «САЙГА-12К», исправным и пригодным к стрельбе.



Фото: spa39.livejournal.com

Злоумышленник решил сбыть найденное оружие. В конце апреля 2018 года, находясь около деревни Рогово Псковского района, он продал его за 15 тысяч рублей местному жителю.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу.

Санкция ст. 222 ч. 4 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.