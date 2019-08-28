Происшествия

Пскович отнес купленные в торговых сетях арбузы на исследование и был шокирован его результатами

Пскович купил арбузы в торговых сетях Пскова и отнес их в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области. В группе «Контроль.Псков» он поделился, что полученные результаты его шокировали, поскольку в несколько раз превышали допустимые нормы по содержанию нитратов.



Фото здесь и далее: Сергей Матвеев, Facebook

По его словам, он уже предостерегал жителей Пскова о возможной опасности употребления арбузов из-за высокого содержания в них нитратов. «Опасения мои основывались на странном вкусе всех арбузов, которые я рискнул приобрести в этом сезоне, а так же на показаниях нитратомера. Меня тут же закидали тапками, утверждая, что данный прибор вообще не может измерять концентрацию нитратов, что у него нет сертификата, что не проводилась его поверка и вообще я подобным образом впариваю эти приборы доверчивым псковичам», - написал он.

Чтобы доказать свою правоту настойчивый пскович решил сдать арбузы на экспертизу в авторитетное ведомство – в региональный Центр гигиены и эпидемиологии. Для этого 27 августа он купил по одному арбузу в магазинах «Магнит» и «Пятерочка» в Пскове.

«Полученные 2 сентября результаты меня шокировали! У арбуза из «Магнита» концентрация нитратов оказалась 247 мг/кг, что в 4 раза выше нормы, а у арбуза из «Пятерочки» концентрация нитратов оказалась 450 мг/кг, что аж в 7,5 раз выше нормы!», - поделился автор поста.

«Так что думайте и делайте выводы», - заключил он.