Происшествия

Вчера в Печорах подожгли жилой дом

4 сентября в 9.29 в городе Печоры произошло возгорание в жилом доме площадью 9 на 12 кв. метров. Предварительной причиной пожара назван поджог. Пострадавших нет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В этот же день в 13.40 в деревне Ильинское Красногородского района в жилом доме, размером 9 на 6 кв. метров, загорелась сажа в дымоходе. Горение связано с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. При пожаре никто не пострадал.