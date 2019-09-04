Происшествия

Капитан псковского теплохода привлечен к ответственности за грубые нарушения правил безопасности пассажиров

Псковская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности плавания на внутреннем водном транспорте при эксплуатации пассажирского теплохода, принадлежащего ООО «Ралкон».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западной транспортной прокуратуре, установлено, что указанным обществом осуществлялась перевозка пассажиров с нарушением требований пожарной безопасности (использование нештатных электронагревательных приборов, отсутствует доступ к двери эвакуационного выхода), безопасности плавания (отсутствует доступ к спасательным жилетам).

Кроме того, у ООО «Ралкон» на причальное сооружение, используемое для швартовки пассажирского теплохода, отсутствует необходимая документация (технический паспорт, разрешение бассейнового органа государственного управления). Меры по постановке на учет в Российский речной регистр не приняты.

В этой связи прокуратурой в отношении капитана пассажирского теплохода возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 11.10 КоАП РФ (нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на судах водного транспорта), ст. 11.16 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). В отношении судовладельца возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.6 КоАП РФ (водопользование с нарушением его условий), внесено представление.

Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений контролируются.