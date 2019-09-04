Происшествия

Житель Струг Красных осужден на 8 лет за жестокое убийство знакомого

Прокуратурой Стругокрасненского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя Струг Красных. Об этом Псковской ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Приговором Стругокрасненского районного суда он признан виновным в совершении преступления - убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.

В суде установлено, что 17 мая 2018 года в вечернее время в ходе распития спиртных напитков между двумя мужчинами возникла ссора, в процессе которой мужчина нанес последнему не менее трех ударов кулаком в область головы, а затем взяв кухонный нож умышленно нанес не менее восьми ударов ножом в область лица и шеи, причинив тем самым телесные повреждения, повлекшие смерть человека.

С учетом позиции государственного обвинителя судом вынесен обвинительный приговор, согласно которому подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.