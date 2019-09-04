Происшествия

22-летний великолучанин пытался украсть видеорегистратор из иномарки, но был задержан полицией

4 сентября в полицию Великих Лук обратился 18-летний местный житель, который рассказал, что неизвестный молодой человек попытался влезть в чужое авто. Злоумышленник попытался вскрыть «Опель Вектра», припаркованный у жилого дома на улице Вокзальной в Великих Луках. Но, когда мужчина понял, что взломать дверь иномарки не получится, он поспешил скрыться. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области

Сотрудники ППС при патрулировании территории по горячим следам задержали подозреваемого в попытке кражи. Им оказался безработный великолучанин, 1997 года рождения. Ранее молодой человек уже был неоднократно судим за кражи и грабежи. В содеянном он признался, а также пояснил, что его внимание привлек видеорегистратор в машине и именно его мужчина хотел украсть.

По данному факту полицией проводится проверка.