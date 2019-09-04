Происшествия

Более 30 кустов дикорастущей конопли уничтожили полицейские в Опочецком районе

2 сентября на территории Псковской области стартовал 4 этап операции «Мак-2019»: участковыми уполномоченными полиции и сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Опочецкий» проводятся обходы административных участков, профилактические разъяснительные беседы с жителями района. А в случае обнаружения на придомовых территориях и приусадебных участках мака хозяевам участков выносятся предписания на уничтожение растения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Во время очередного рейда участковым уполномоченным полиции Натальей Васильевой и оперативным уполномоченным полиции направления по контролю за оборотом наркотиков Михаилом Соколовым было обнаружено место произрастания дикорастущей конопли.

Глава Пригородной волости Сергей Николаев незамедлительно прибыл на место обнаружения. Он предложил уничтожить растения, не дожидаясь установленного предписанием срока.

Помощь полицейским в сборе и уничтожении растений оказали воспитанники Военно-патриотического клуба «Беркут».

Михаил Соколов рассказал ребятам об опасности, которую представляет собой данная находка, а так же о том, какая ответственность (административная и уголовная) грозит за культивацию, хранение, сбыт и употребление наркотических средств.

Всего было обнаружено 33 куста дикопроизрастающей некультивированной конопли. Опасная находка была уничтожена.