Происшествия

Почти 462 тысячи рублей похитили мошенники со счетов псковичей за сутки

Жители Пскова, Великих Лук и Струг Красных продолжают попадаться на уловки дистанционных мошенников. За минувшие сутки неизвестным удалось похитить с банковских счетов жителей региона почти 462 тысячи рублей. В полицию обратились 6 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, днем 4 августа с заявление о мошенничестве в УМВД России по городу Пскову обратилась 50-летняя местная жительница. Она рассказала стражам порядка, что накануне днем ей на мобильный телефон поступил звонок от «сотрудника банка». Собеседник рассказал, что неизвестные лица пытаются похитить со счета псковички деньги и предложил перевести их на защищенный резервный счет. С помощью электронной платежной системы женщина перевела по указанным реквизитам 47 000 рублей.

70-летняя псковичка также попалась на уговоры звонившего и перевела неустановленному лицу 190 000 рублей, а 29-летний великолучанин - почти 25 тысяч.

По всем фактам полицией возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ.

51-летняя жительница поселка Струги Красные после разговора с лже-банкиром отправилась к банкомату: женщина перевела с двух своих кредитных карт на счет звонившего 180 000 рублей. Стражам порядка она пояснила, что неизвестный предлагал ей защититься от мошеннических действий и перевести деньги на резервный безопасный счет.

А 48-летняя великолучанка сообщила «сотруднику» безопасности банка номер своей карты и код безопасности, полученный в смс-сообщении. В результате с ее счета было списано 10 000 рублей. Еще один житель города на Ловати, 1974 года рождения, после беседы с лже-банковским служащим лишился более 10 000 рублей.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследования продолжаются.

В связи с участившимися в регионе случаями дистанционного хищения с банковских счетов, полиция еще раз напоминает псковичам меры предосторожности: не сообщайте собеседникам номера карт, реквизиты счета, а также код безопасности из смс или с обратной стороны пластиковой карты. Помните, что сотрудники банка никогда не будут спрашивать у вас эту информацию, а в случае любого подозрительного звонка следует обратиться в полицию.