Происшествия

В августе псковским Управлением Росреестра выявлено 135 нарушений земельного законодательства

В августе текущего года специалистами отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области проведены 153 проверки соблюдения земельного законодательства в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ведомстве.

Проверками выявлено 135 нарушений собственниками земельного законодательства. Большая часть нарушений была связана с самовольным занятием земельных участков или части земельных участков, в том числе использование земельных участков лицами, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанные объекты, а также невыполнением в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений законодательства.

В целях пресечения нарушений землепользователям выдано 109 предписаний об устранении выявленных фактов, возбуждено 76 дел об административных правонарушениях с назначением штрафных санкций на общую сумму 881 000 рублей.

Землепользователями самостоятельно устранено 49 нарушений.