Происшествия

22-летний великолучанин пытался проникнуть в частный дом, но был задержан росгвардейцами

Сотрудники псковской Росгвардии задержали молодого человека, который пытался попасть в чужой дом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ведомстве.

5 сентября около 8:30 находившийся на маршруте патрулирования в городе Великие Луки экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что на набережной Грибоедова в один из частных домов пытается проникнуть неизвестный гражданин.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия, где на оконной раме обнаружили следы повреждения. Благодаря грамотным действиям росгвардейцев 22-летний местный житель был задержан. В ходе разбирательства было установлено, что данный мужчина ранее совершил кражу планшета из автомашины стоявшей на улице Прудной.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.