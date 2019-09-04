Происшествия

В Порхове перед судом предстанет мужчина по обвинению в попытке убийства бывшей супруги

Порховским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном отделе, по версии следствия, 15 июля 2019 года обвиняемый пришел к дому бывшей супруги, расположенному в одной из деревень Порховского района, в котором последняя после развода проживала у родителей с двумя малолетними детьми. Разговор с 26-летней потерпевшей сразу не задался и тогда мужчина дважды ударил ее ножом в грудь и живот, а когда женщина упала, он попытался добить ее, ударив третий раз ножом в живот. В этот момент на крики о помощи находящихся рядом людей стали сбегаться соседи, в связи с чем предполагаемый злоумышленник вынужден был ретироваться.

Тем временем поблизости на вызове находилась фельдшер ФАП, которая оказала пострадавшей первую медицинскую помощь и вызвала ей скорую, обеспечив отправку раненой в медучреждение. Только благодаря этим действиям медицинского работника потерпевшая осталась жива.

Вскоре предполагаемый злоумышленник, который после совершения преступления скрылся в сопредельном районе, был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время к нему продолжают применяться меры по изоляции от общества, принятые следователем с момента задержания.

Изучение личности данного лица показало, что он семь раз привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, угонов и хулиганства.

Расследование было завершено следователем в кратчайшие сроки и в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.