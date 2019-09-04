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Великолукский завод выплатил работникам долг по зарплате в размере более 1,6 млн рублей после вмешательства приставов

Завод-должник из Великих Лук в полном объеме погасил задолженность по заработной плате, выплатив взыскателям 1 миллион 677 тысяч рублей. Благодаря судебным приставам заработанные деньги получили 33 работника предприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП по Псковской области.

В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств на исполнении находилось 33 судебных приказа в отношении великолукского завода о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму в 1,6 миллионов рублей.

В отношении завода судебным приставом-исполнителем была принята мера принудительного исполнения в виде запрета на регистрационные действия с движимым имуществом должника. Данным имуществом было 8 автотранспортных средств завода.

Данная мера побудила предприятие выплатить долг по заработной плате в полном объёме. Денежная сумма перечислена взыскателям.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.