Происшествия

Белорусские молочные продукты запретили ввозить в Псковскую область

На российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации в пункте пересечения государственной границы, расположенном в деревне Долосцы, совместно с сотрудниками Псковской таможни, должностным лицом Управления Россельхознадзора запрещен ввоз сметаны, сливочного масла, творога и кефира. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Молочная продукция, произведенная белорусскими предприятиями ОАО «Молочный Мир», ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», УПП «Полоцкий молочный комбинат», перевозилась с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию.

Должностными лицами ведомства установлено, что на молочную продукцию в ассортименте отсутствуют ветеринарно-сопроводительные документы, которые необходимы при ввозе товара.

Также транспортировка продукции осуществлялась ненадлежащим образом: транспортное средство не было оснащено холодильным оборудованием.

Перемещение 149 килограммов молочной продукции по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлены протоколы об административном правонарушении, товар возвращен в Республику Беларусь.