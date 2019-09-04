Происшествия

Еще трое великолучан стали жертвами мошенников

С наступлением осени от мошенников пострадало трое великолучан. По информации полиции Великих Лук, как всегда, на телефон звонят мужчина или женщина, представляются сотрудниками службы безопасности банка и сообщают, что с банковской карты пытаются списать денежные средства мошенники. Неизвестные требуют номер банковской карты, информацию о сроке действия и трехзначный номер с обратной стороны карты, а также код подтверждения из смс-сообщения.

В ведомстве отметили, что мошенникам этого достаточно, чтобы списать с карты деньги. Причиненный ущерб уже составил более 45 тысяч рублей.

Возможные номера, с которых звонят лжеработники банков: +(495)235 70 22​, ​ +(495)098 59 73, 8-495-100-24-24​ и другие. ​

Полицейские просят не сообщать неизвестным лицам свои данные по карте. Если возникли какие-то вопросы по карте, позвоните на горячую линию банка, номер которой указан на вашей банковской карте.