Происшествия

На Эллу Памфилову напали с электрошокером

В Подмосковье совершено разбойное нападение на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, сообщает РИА Новости.

Известно, что грабитель несколько раз ударил Памфилову электрошокером. По факту возбуждено уголовное дело, руководство МВД взяло его на контроль.

Как сообщает life.ru со ссылкой на официального представителя МИД РФ Ирину Волк, «злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся».



Нападение произошло 6 сентября около 01:30. Преступник объявлен в розыск. Данных о состоянии Памфиловой не поступало.