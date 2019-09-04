Происшествия

Уголовное дело Псковского облсовпрофа передано в региональный Следственный комитет

Прокуратурой Псковской области осуществляется надзор за ходом расследования уголовного дела, возбужденного по факту осуществления Псковским региональным союзом организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов» незаконной предпринимательской деятельности (статья 171 Уголовного кодекса Российской Федерации), в результате которой организацией получен доход на сумму более 35 миллионов рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, ведомством принято решение об изъятии указанного уголовного дела из производства следователей следственного управления УМВД России по Псковской области.

Смотрите также Возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства в Псковоблсовпрофе

Основанием для принятия данного решения явилась необходимость проведения следственных действий с участием председателя СОП Псковский облсовпроф Ульяной Михайловой, чья причастность к совершению указанного преступления проверяется.

Поскольку она является депутатом Псковского областного Собрания депутатов, дальнейшее расследование уголовного дела поручено следственному управлению СК России по Псковской области.