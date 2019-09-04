Происшествия

Жителя Дедович избили и похитили его мобильный телефон и 250 рублей

Вечером 5 сентября за помощью полиции обратился 36-летний житель поселка Дедовичи. Мужчина рассказал стражам порядка, что несколькими часами ранее у жилого дома на Октябрьском проспекте неизвестный его ограбил. Злоумышленнику удалось повалить потерпевшего на землю и избить, а из карманов куртки был похищен мобильный телефон и кошелек с деньгами, в котором находились 250 рублей. Несмотря на серьезную травму головы, мужчина хорошо запомнил грабителя и рассказал, что видел его в компании людей у входа в общежитие, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники ППС и участковый уполномоченный полиции «по горячим следам» установили и задержали подозреваемого: стражи порядка были на проверке в общежитии и компанию, про которую рассказал заявитель, им удалось застать на скамейке у входа. Знакомые и назвали адрес места жительства злоумышленника. Им оказался безработный житель Дедовичей, 1991 года рождения. Мужчина ранее был судим за несколько краж и причинение тяжкого вреда здоровью, а похищенное было изъято у него при обыске квартиры. В содеянном молодой человек признался.

А вечером 4 сентября помощь полицейских понадобилась великолучанину: 43-летний мужчина рассказал, что из его квартиры в многоэтажке на проспекте Гагарина было похищено имущество. К хозяину квартиры пришли гости, но во время визита с одним из посетителей произошел конфликт: мужчина толкнул владельца жилья, схватил его мобильный телефон, паспорт и деньги, более 2500 тысяч рублей, после чего скрылся.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемоего. Им оказался житель Себежа, 1981 года рождения. Мужчина неоднократно судим за кражи, грабежи и хулиганство.

Следственным отделом МО МВД России «Дедовический», следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 «Грабеж» УК РФ.