Происшествия

Псковская пенсионерка лишилась более 200 тыс. рублей, поверив «сотруднику банка»

Жители Псковской области продолжают попадаться на уловки дистанционных мошенников. За минувшие сутки неизвестным удалось похитить с банковских счетов жителей региона более 250 тысяч рублей. В полицию обратились 3 человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Так, вчера вечером с заявлением в УМВД России по городу Пскову обратилась 72-летняя местная жительница. Она рассказала стражам порядка, что ей на мобильный телефон поступил звонок от лже-сотрудника банка. Собеседник рассказал, что неизвестные лица пытаются похитить со счета псковички деньги и путем обмана выведал у потерпевшей сведения, позволяющие получить доступ к ее счету. В результате пенсионерка лишилась более 200 тысяч рублей.

Также жертвами злоумышленников стали жительницы Великолукского и Пыталовского районов. В настоящее время по всем указанным фактам проводятся расследования, полиция принимает меры по установлению личности преступников.

В связи с участившимися в регионе случаями дистанционного хищения с банковских счетов, полиция еще раз напоминает псковичам меры предосторожности: не сообщайте собеседникам номера карт, реквизиты счета, а также код безопасности из СМС или с обратной стороны пластиковой карты. Помните, что сотрудники банка никогда не будут спрашивать у вас эту информацию, а в случае любого подозрительного звонка следует обратиться в полицию.