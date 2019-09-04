Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Обувь для осенней непогоды
Кооперация производства и науки
Дом от А до Я
Учи язык
Счастье начинается здесь
Телефон прямого эфира 56-73-72
Осенний марафон 2 - 30 сентября
На ремонт провала
Кому нужен «Подросток»?
Дойная корова или опора?
Отопление за прибор учета
все о текстильном ПЭТ
Как жить комфортнее
 
 
 
ещё Происшествия 04.09.2019 21:0811 Пскович отнес купленные в торговых сетях арбузы на исследование и был шокирован его результатами 08.09.2019 10:120 Автобус с наблюдателями и журналистами обстрелян в Туве 07.09.2019 17:331 Псковская пенсионерка лишилась более 200 тыс. рублей, поверив «сотруднику банка» 07.09.2019 13:442 Квартира горит на Коммунальной 06.09.2019 17:090 Жителя Дедович избили и похитили его мобильный телефон и 250 рублей 06.09.2019 15:587 Уголовное дело Псковского облсовпрофа передано в региональный Следственный комитет
 
 
 
Самое популярное 05.09.2019 09:101 На Шпицбергене из-за таяния вечной мерзлоты поднялись гробы. ВИДЕО 05.09.2019 22:5024 Против соседства с «Подростком» выступили родители воспитанников ДДТ 05.09.2019 20:5414 Дело вице-губернатора Кузнецова 06.09.2019 10:051 Сотрудник псковского центра «Подросток» погиб, выполняя ремонтные работы 05.09.2019 08:475 Центр образования «Подросток» разместят на базе Дома детского творчества в Пскове
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Автобус с наблюдателями и журналистами обстрелян в Туве

08.09.2019 10:12|ПсковКомментариев: 0

Наблюдатели и журналисты, следующие из Красноярского края в Туву, где проходят выборы, обстреляны в автобусе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт карты нарушений движения в защиту прав избирателей «Голос».

«Автобус с наблюдателями за выборами в Туве и журналистами одного из телеканалов, следовавший из Красноярского края, обстрелян из огнестрельного оружия. Автобус поврежден, колеса пробиты. Люди не пострадали. Автобус находится на границе Тувы и Красноярского края», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место выехали сотрудники полиции.

В пресс-центре главного управления МВД РФ по Республике Тува агентству сообщили, что данная информация в настоящее время проверяется.

В Туве в Единый день голосования проходят выборы депутатов республиканского парламента третьего созыва и 60 муниципальных выборов.

Теги: #выборы 2019
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Главной технологией на выборах-2019 стало массовое снятие по суду оппозиционных кандидатов. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 1377 человек
08.09.2019, 11:360 Александр Братчиков принял участие в голосовании на довыборах в Пскове 08.09.2019, 11:300 Михаил Ведерников поздравил псковских финансистов с профессиональным праздником 08.09.2019, 11:130 До +23 градусов обещают завтра в Псковской области 08.09.2019, 10:480 Первенство Псковской области по выездке и региональный марафон по гребле пройдут сегодня в Пскове
08.09.2019, 10:270 По состоянию на 10.00 явка на довыборы в Псковское областное Собрание составила 4,25% 08.09.2019, 10:120 Автобус с наблюдателями и журналистами обстрелян в Туве 08.09.2019, 10:000 Спички детям - не игрушка, напоминает МЧС 08.09.2019, 09:410 Начал функционирование online-сервис для перевозки домашних питомцев
08.09.2019, 09:230 Два псковских музея принимают участие в выставке частных музеев в Москве 08.09.2019, 09:050 Юношеский ансамбль старинной музыки «Piccoli band» сегодня выступит в Печорах 08.09.2019, 08:580 «Mitsubishi Galant» перевернулся в Опочецком районе: пассажирка скончалась, водитель впал в кому 08.09.2019, 08:001 Единый день голосования проходит в Псковской области
07.09.2019, 23:510 Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC 07.09.2019, 22:011 Певица Валерия рассказала о потере ребенка от Пригожина 07.09.2019, 21:304 Ученые назвали смертельно опасный напиток 07.09.2019, 21:000 Дмитрий Шахов обсудил подготовку к выборам с председателем городской ТИК
07.09.2019, 20:340 Осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района пройдет 21 сентября 07.09.2019, 20:000 Диетологи рассказали о правильных перекусах перед сном 07.09.2019, 19:300 Траты россиян на театры, музеи и концерты в выходные сократились почти на 20% 07.09.2019, 19:000 Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Великих Луках
07.09.2019, 18:304 На Эллу Памфилову напал безработный мигрант, который искал еду 07.09.2019, 18:000 Всероссийский день бега «Кросс Нации» пройдет в Пскове 07.09.2019, 17:331 Псковская пенсионерка лишилась более 200 тыс. рублей, поверив «сотруднику банка» 07.09.2019, 17:020 Дождь прогнозируют синоптики завтра в Псковской области
07.09.2019, 16:300 Ансамбль старинной музыки «Piccoli band» выступит завтра в Печорах 07.09.2019, 16:000 Ученые выяснили, что бактерии на подошвах обуви не представляют угрозы для взрослых 07.09.2019, 15:320 Роспотребнадзор напомнил, какие прививки необходимо сделать беременным 07.09.2019, 15:000 В псковской библиотеке состоялась презентация альманаха, посвященного вопросам образования
07.09.2019, 14:300 В России подготовили список «уроков будущего» 07.09.2019, 14:000 Врачи развенчали миф о вреде соли 07.09.2019, 13:442 Квартира горит на Коммунальной 07.09.2019, 13:250 Путин поздравил Великолукский драматический театр со 100-летием
07.09.2019, 13:011 Фестиваль «День скобаря» пройдет в Пскове 21 сентября 07.09.2019, 12:314 Министр просвещения РФ: Историю школьникам не обязательно должен преподавать историк 07.09.2019, 12:001 Правительство подняло размер премий в области науки и техники до 1 млн рублей 07.09.2019, 11:290 Росстат будет собирать данные об индексации зарплат младшего медперсонала
07.09.2019, 11:007 «Подросток» и мать учения 07.09.2019, 10:320 «Расписные выходные» стартуют в Изборске 07.09.2019, 09:520 Руководитель псковского УФСИН Юрий Лымарь может возглавить пермское ведомство 07.09.2019, 09:310 Правила получения водительских прав для некоторых категорий задумали изменить
07.09.2019, 09:001 Псково-Изборский музей приглашает на «культурную субботу» 07.09.2019, 07:543 День тишины наступил в Псковской области в преддверии выборов 8 сентября 06.09.2019, 23:512 Вице-губернатор Емельянова встретилась с родителями воспитанников ДДТ и обсудила вопросы организации учебного процесса 06.09.2019, 23:490 Сборная России победила Шотландию в отборочном матче чемпионата Европы
06.09.2019, 23:205 Игорь Девятко может покинуть пост генерального директора Агентства инвестиционного развития Псковской области 06.09.2019, 23:002 Центробанк ожидает снижения экспорта из России из-за замедления роста мировой экономики 06.09.2019, 22:371 Омбудсмен Шахов проверил порядок досрочного голосования в участковых комиссиях 06.09.2019, 22:127 Власти придумали для россиян новую пенсионную реформу
06.09.2019, 21:402 Джанабаева покинула Меладзе 06.09.2019, 21:050 Назван главный источник болезней сердца 06.09.2019, 20:480 Губернатор поздравил коллектив завода электротехнического оборудования с 60-летием предприятия 06.09.2019, 20:110 Первенство области по выездке и региональный марафон по гребле пройдут в Пскове 8 сентября
06.09.2019, 19:470 В правительстве назвали бредом сообщения о повышении пенсионного возраста до 70 лет 06.09.2019, 19:230 Еще один перекресток с разрешенным «правым поворотом» на красный сигнал светофора появится в Пскове 06.09.2019, 19:187 Минтруд рассчитывает, что число бедных россиян сократится к концу 2019 года 06.09.2019, 19:000 «Акценты» Донецкого: «Местечковые» выборы-2019, судьба «Подростка» и большие гастроли
06.09.2019, 18:580 В Пскове прошло футбольное дерби 06.09.2019, 18:512 Рейтинг политической активности. 30 августа — 6 сентября 06.09.2019, 18:490 Власти поздравили футболистов «Псков -747» с победой в первенстве Северо-Запада 06.09.2019, 18:362 На улице Юбилейной будут «переформатированы» полосы движения транспорта на дамбе
06.09.2019, 18:200 Большинство россиян пессимистично оценивают перспективы экономики РФ 06.09.2019, 18:140 В Пскове может появиться новый светофор на Октябрьском проспекте 06.09.2019, 18:090 Петр Крупеня поздравил личный состав в канун 12-ой годовщины образования Следственного комитента  06.09.2019, 18:020 Дополнительные меры поддержки промышленности Михаил Ведерников обсудил с руководством великолукских предприятий
06.09.2019, 18:010 Теплая погода без осадков возможна завтра в Псковской области 06.09.2019, 17:590 В Пскове введут одностороннее движение на Сиреневом бульваре 06.09.2019, 17:520 Масляков-младший стал основным владельцем КВН 06.09.2019, 17:460 Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
06.09.2019, 17:420 В «ПИК60» откроется большой спортивный магазин 06.09.2019, 17:350 Псковичи могут получить консультации по пенсионным вопросам по телефону федеральной консультационной службы ПФР 06.09.2019, 17:231 Минсельхоз разъяснил порядок продажи в России органической продукции 06.09.2019, 17:140 120 человек погибли в ДТП с участием автобусов с начала 2019 года
06.09.2019, 17:090 Жителя Дедович избили и похитили его мобильный телефон и 250 рублей 06.09.2019, 17:011 Проблемы системы обращения с ТКО обсудили участники круглого стола в Пскове 06.09.2019, 16:520 Псковские росгвардейцы провели акцию «Вместе против террора» 06.09.2019, 16:414 На Юбилейной, 81 демонтировали детскую площадку, которую жильцы отказались брать на баланс
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.