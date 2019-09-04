Происшествия

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал магазинного вора

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал магазинного вора. 7 сентября около 12.20 экипаж группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из магазина на улице Юбилейной совершена кража.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего гражданина, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства, подозреваемый передана сотрудникам полиции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.