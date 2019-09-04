Происшествия

Мужчина сгорел в Стругокрасненском районе из-за пристрастия к курению и алкоголю

Труп мужчины обнаружен в сгоревшем доме в Стругокрасненском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сигнал о возгорании в жилом доме в деревне Маяково поступил на пульт дежурного 7 сентября в 17.58. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

При разборе завалов на месте пожара обнаружен труп мужчины 1964 года рождения. Предположительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем потерпевшего при курении в нетрезвом состоянии.