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Происшествия

Мужчина сгорел в Стругокрасненском районе из-за пристрастия к курению и алкоголю

08.09.2019 13:15|ПсковКомментариев: 0

Труп мужчины обнаружен в сгоревшем доме в Стругокрасненском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сигнал о возгорании в жилом доме в деревне Маяково поступил на пульт дежурного 7 сентября в 17.58. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

При разборе завалов на месте пожара обнаружен труп мужчины 1964 года рождения. Предположительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем потерпевшего при курении в нетрезвом состоянии.

 

Теги: #пожар #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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