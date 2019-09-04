Происшествия

В Плюсском районе оперативно раскрыли кражу из дачного дома

В Плюсском районе сотрудники полиции оперативно раскрыли дачную кражу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в полицию Плюсского района обратилась за помощью дачница из Санкт-Петербурга. Женщина, приехав на свою дачу в деревне Погорелово, обнаружила, что стекло в доме разбито и пропали газовая плита, газонокосилка и другие ценные вещи. отделением полиции по Плюсскому району была незамедлительно организована работа по раскрытию преступления.

Благодаря проведенным мероприятиям стражам порядка удалось установить лицо, подозреваемое в кражею Им оказался 39-летний неработающий местный житель. В ходе обыска следователи изъяли у него часть похищенного.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража» УК РФ. Расследование продолжается.