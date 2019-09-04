Происшествия

Поджог стал причиной пожара в жилом доме в Великих Луках

Жилой дом горел в Опочецком районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, 7 сентября в 13:57 поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Балахи. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки в доме.

7 сентября в 20:42 поступило сообщение о возгорании бани в Невеле на Набережной Алунтьевского озера. В бане в парилке огнем поврежден потолок. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки в бане.

7 сентября в 22:00 поступило сообщение о возгорании жилого дома в Великих Луках на переулке Пушкина. В жилом доме на две семьи огнем повреждена кровля. Причина пожара - поджог.