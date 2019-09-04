Происшествия

В Середке из-за поджога горел «Ниссан»

8 сентября в 06.31 в МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля на 1-м км автодороги Струги Красные - Ляды в Стругах Красных. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, в автомобиле «Опель Вектра» 2001 года выпуска выгорел салон по всей площади. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки в салоне.

9 сентября в 02.49 поступило сообщение о возгорании автомобиля «Ниссан Примера» в Псковском районе в Серёдке на улице Молодёжная. Причина пожара - поджог.