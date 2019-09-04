Происшествия

Жителя Печорского района будут судить за разбойное нападение на продавцов магазина

Прокурор Печорского района направил в суд уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе расследования установлено, что в апреле текущего года ранее судимый местный житель, находясь в д. Паниковичи Печорского района, пришел в магазин, где, угрожая продавцам ножом, потребовал передать ему находившиеся в кассе денежные средства, а также бутылку с алкогольным напитком.

Завладеть указанным имуществом мужчине не удалось, поскольку он был задержан хозяином магазина.

Уголовное дело направлено в Печорский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.2 ст.162 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.