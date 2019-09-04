Происшествия

В Себеже мужчина и женщина присвоили сумку, забытую у магазина

Сотрудниками МО МВД России «Себежский» установлены лица, подозреваемые в хищении оставленной у магазина сумки. В ней находились автозапчасти, продукты и одежда стоимостью почти 8000 рублей. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, мужчина и женщина присвоили себе забытые вещи и распорядились ими по своему усмотрению. В ходе обыска полиция изъяла часть похищенного и предметы одежды. А подозреваемым, присвоившим чужое имущество, грозит уголовная ответственность.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» УК РФ.