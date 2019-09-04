Происшествия

Материальный ущерб за ДТП в размере 60 тыс. рублей возместил великолучанин

В отделе судебных приставов Великих Лук исполнено судебное решение о взыскании материального ущерба за ДТП в размере 60 тысяч рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в отношении должника на основании решения мирового судьи Великих Лук было возбуждено исполнительное производство о взыскании ущерба, причиненного автомобилю взыскателя в результате дорожно-транспортного происшествия. Взысканию подлежало 60 тысяч 253 рубля.

Судебным приставом-исполнителем должник был ознакомлен с постановлением о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Кроме того, в качестве обеспечения исполнения требований решения суда, был произведён арест автомобиля должника, а также вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении данного транспортного средства.

Должник обращался за рассрочкой в суд, но ему было отказано, в связи с тем, что у него в собственности имеется имущество, на которое может быть обращено взыскание.

После отказа в рассрочке, должник нашел необходимые средства для погашения всей суммы долга в полном объеме. Ущерб, причиненный в результате ДТП, оплачен.