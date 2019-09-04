Происшествия

Пьяный острович во время дебоша в местном магазине разбил бутылки с алкоголем на сумму более 18 тыс. рублей

В Острове 8 сентября около 14.30 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта - магазина на улице 1 Мая поступил сигнал «Тревога».

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего нетрезвого местного жителя, который выражался грубой нецензурной бранью в адрес работников магазина и разбил алкогольную продукцию на сумму более 18000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.