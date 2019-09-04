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Управление Минюста РФ по Псковской области информирует о возможных случаях телефонного мошенничества

09.09.2019 12:37|ПсковКомментариев: 0

Управление Минюста России по Псковской области сообщает о возможных случаях телефонного мошенничества на территории Российской Федерации.

Начиная с 2016 года в Минюст России поступило более трех тысяч заявлений граждан из различных субъектов Российской Федерации с просьбой предоставить бесплатного адвоката для предоставления интересов в качестве потерпевшего в уголовном судопроизводстве. По сведениям МВД России, в Следственный комитет Российской Федерации также поступают многочисленные заявления аналогичного содержания.

Стало известно о повсеместном возникновении ситуаций, когда неизвестные лица связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями правоохранительных органов или иных государственных органов Российской Федерации, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить моральную компенсацию за приобретенные фальсифицированные биологически активные добавки. Для этого, как правило, предлагается направить в Минюст России или другие ведомства заявление с просьбой предоставить бесплатного государственного адвоката для представления интересов граждан в уголовном судопроизводстве. Через некоторое время с гражданами связывается лицо, представляющееся адвокатом, которое под различными предлогами сообщает о необходимости перевести денежные средства через платежные системы.

В настоящее время территориальными органами МВД России проводится проверка в отношении полученных от граждан заявлений, за результатами проверки установлен дополнительный контроль Генеральной прокуратуры Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Управление Минюста России по Псковской области просит граждан быть бдительными и сообщает, что лица предлагающие направить денежные средства на счета судов и других государственных учреждений посредством систем быстрых денежных переводов, не могут являться представителями Минюста России и других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, а также правоохранительных органов, осуществляющими свои должностные обязанности.

Теги: #мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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