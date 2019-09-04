Происшествия

Великолучанка осуждена за убийство мужа, злоупотреблявшего алкоголем и избивавшего ее

И.о. прокурора города Великие Луки поддержано обвинение в отношении 35-летней жительницы города, матери двоих несовершеннолетних детей, которая 19 января нанесла 4 ножевых ранения в область живота своему мужу, который от полученных ранений скончался. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры города Великие Луки, погибший супруг злоупотреблял алкоголем и систематически избивал жену.

В ходе судебного следствия действия женщины прокурором переквалифицированы с убийства на убийство при превышении пределов необходимой обороны. С учетом всех обстоятельств, поведения погибшего, данных о личности виновной, ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. В пользу матери погибшего взыскана сумма в счет компенсации морального вреда.