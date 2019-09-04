Происшествия

До 2 лет тюрьмы может получить великолучанка за ложный донос о грабеже

Первым заместителем прокурора города Великие Луки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления - заведомо ложный донос о совершении преступления.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе предварительного следствия установлено, что 28 мая великолучанка, с целью избежания привлечения к административной ответственности за утрату по небрежности паспорта и оплаты штрафа за совершение административного правонарушения, обратилась в дежурную часть ОМВД России по Великим Лукам с письменным заявлением о совершении в отношении нее грабежа.

В ходе проверки её заявления установлено отсутствие преступления и в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в особом порядке судебного производства.

Санкция ч.1 ст.306 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.