Происшествия

Директор псковского социального учреждения похитил у пенсионера более 320 тыс. рублей

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Псковской области установлен факт хищения денежных средств со счета мужчины, проживающего в одном из социальных учреждений Псковской области. По версии следствия, директор интерната воспользовался доверием гражданина и получил доступ к данным его счетов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

После смерти владельца счета подозреваемый перевел средства на банковскую карту покойного, с которой впоследствии и снял деньги. Всего было похищено 325 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении 55-летнего директора интерната возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Полицейскими проверяются факты причастности подозреваемого к совершению аналогичных преступлений в отношении других жителей социального учреждения.