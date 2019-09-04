Происшествия

Псковской военнослужащей назначен штраф за использование подложного диплома

Доказательства, собранные военным следственным отделом СКР по Псковскому гарнизону, признаны судом достаточными для назначения меры уголовного-правового характера в виде судебного штрафа, прапорщику 2 комендатуры эксплуатационной предприятий (хозяйственного управления министерства обороны российской Федерации). Женщина признана виновной в совершении преступления - использование заведомо подложного документа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ВСО по Псковскому гарнизону.

Предварительным следствием установлено, что в сентябре 2005 года с целью получения права на присвоение воинского звания «прапорщик» и назначения на вышестоящую воинскую должность, военнослужащая представила начальнику хозяйственного управления министерства обороны Российской Федерации, заведомо подложный документ – диплом о высшем образовании об окончании в 2004 году обучения во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте, согласно которому ей присвоена квалификация «экономист» по специальности «финансы и кредит».

Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал военнослужащую виновной и назначил меру уголовно-правого характера в виде судебного штрафа в размере 15 000 рублей.