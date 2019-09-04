Происшествия

20-летнего псковича с татуировками и шрамами, пропавшего без вести, разыскивает полиция

УМВД России по городу Пскову разыскивается пскович Роман Фирсов 1999 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, молодой человек 16 августа пропал без вести на территории Пскова и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 20 лет, рост 176 см., худощавого телосложения, лицо овальное, волосы светло-русые, прямые, глаза голубые.

Особые приметы: на голени (задней стороне) правой ноги татуировка - изображение волка или собаки, на левой ноге на голени татуировка в виде кольца, на обеих руках, на внутренней стороне предплечья от запястья до локтя множественные горизонтальные шрамы от порезов.

Одежда: толстовка тёмного цвета с капюшоном на молнии, кофта серого цвета трикотажная с длинным рукавом, спортивные брюки трикотажные светло-серого цвета с манжетами, кроссовки чёрного цвета.

При себе имел черный мобильный телефон марки «Asus, три пачки сигарет «Дубай».

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Фирсова, просят обращаться в полицию по тел. 02, 59-63-22, 59-63-09.